عقيلة صالح: الحكومة الليبية فشلت في مهامها واعترضت على حكم القضاء

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه كان هناك عدة تدخلات في كل أنحاء ليبيا، والمصالح كانت متضاربة، واستغلوا انقسام الشعب الليبي وتدخلوا في شئونه الداخلية حتى التي تخص المجلس والسلطات المحلية.

الحكومة الشرعية هي التي تنال ثقة مجلس النواب

وأكد خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد صحوة كبيرة الآن وهذه التدخلات ستنتهي، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية هي التي تنال ثقة مجلس النواب.

وأوضح "صالح" أنه أكد على عدة نقاط هامة أولها أن القوات المسلحة والمشير خليفة حفتر المكلف وهو صاحب السلطة، كما أن الثروة الليبية يجب أن توزع بطريقة عادلة ليستفيد منها كل المواطنين.

وأشار إلى أن السلطة التشريعية هي التي تراقب السلطة التنفيذية وتمنع الفساد، مؤكدًا أن الحكومة الليبية فشلت في مهامها واعترضت على حكم القضاء وهذه سابقة خطيرة لم تحدث في أي دولة، موضحا أن الحكومة فقدت الثقة ومصداقيتها وقد يكون هناك إعادة تشكيل حكومة جديدة.