الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عقيلة صالح: الحكومة الليبية فشلت في مهامها واعترضت على حكم القضاء

عقيلة صالح
عقيلة صالح

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه كان هناك عدة تدخلات في كل أنحاء ليبيا، والمصالح كانت متضاربة، واستغلوا انقسام الشعب الليبي وتدخلوا في شئونه الداخلية حتى التي تخص المجلس والسلطات المحلية.

الحكومة الشرعية هي التي تنال ثقة مجلس النواب

وأكد خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد صحوة كبيرة الآن وهذه التدخلات ستنتهي، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية هي التي تنال ثقة مجلس النواب.

وأوضح "صالح" أنه أكد على عدة نقاط هامة أولها أن القوات المسلحة والمشير خليفة حفتر المكلف وهو صاحب السلطة، كما أن الثروة الليبية يجب أن توزع بطريقة عادلة ليستفيد منها كل المواطنين. 

وأشار إلى أن السلطة التشريعية هي التي تراقب السلطة التنفيذية وتمنع الفساد، مؤكدًا أن الحكومة الليبية فشلت في مهامها واعترضت على حكم القضاء وهذه سابقة خطيرة لم تحدث في أي دولة، موضحا أن الحكومة فقدت الثقة ومصداقيتها وقد يكون هناك إعادة تشكيل حكومة جديدة.

النواب الليبي فشلت مهامها حكومة جديدة تشكيل السلطة التشريعية

مواد متعلقة

رئيس «النواب الليبى» يكشف سبب الخلاف فى القاعدة الدستورية

عقيلة صالح يوجه الشكر لمصر قيادة وشعبًا لدورها فى لم الشمل الليبى

محلل ليبى: لقاء القاهرة بين عقيلة صالح والمشرى «خطوة مهمة»

غدا.. وزير الخارجية اليوناني في بنغازي لعقد مباحثات مع عقيلة صالح

عقيلة صالح والمشري يصلان القاهرة لبحث البدائل بشأن الحكومة الليبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات في الإسكندرية

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

السكة الحديد: إيرادات الهيئة بلغت 10 مليارات جنيه خلال 2022

اتحاد الكرة يخلى مسئوليته عن عواقب مشاركة «كهربا» مع الأهلى

«الإسكوا» الحكومة اللبنانية وضعت خطة للتعافي المالي والنمو الاقتصادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب