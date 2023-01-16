بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث بالطريق الصحراوي في سوهاج

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم الإثنين، إثر اصطدام سيارة "ميكروباص" برصيد الطريق الصحراوى الشرقى باتجاه محافظة أسيوط.

وتلقت أجهزة الأمن بسوهاج بلاغا من غرفة العمليات، يفيد باصطدام سيارة “ميكروباص” بالرصيف، وذلك على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة أخميم ووجود مصابين وتم نقلهم جميعا للمستشفى.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير “ميكروباص” على الطريق الصحراوى الشرقى باتجاه أسيوط اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف المجاور للطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من “ع. إ . إ، 42 سنة” بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"ع. د. م 24 سنة" بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و"ج.ع. ي، 11 سنة" بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة “ح.ع، 11 سنة” بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و"م.أ.م، 40 سنة" بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، “أ. ك.أ، 13 سنة” بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و"ع.م. ع، 15 سنة" بسحجات وكدمات وتفرقه بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.