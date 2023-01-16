عماد الدين حسين: لا بد من استعادة تحالف 30 يونيو لتجاوز الأزمة الاقتصادية

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استعادة تحالف 30 يونيو مهم جدًا، لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي فوجئنا بها من الخارج، ومن الضروري حشد أكبر قدر من العقول السياسية والاقتصادية.

ولفت خلال مشاركته ببرنامج "كلام في السياسة" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على قناة "إكسترا نيوز" إلى أن الدولة المصرية واجهت ضربات شبه قاضية للتطرف، موضحًا أن الملف الاقتصادي يحتاج جبهة وطنية كبيرة.

ماذا سيستفاد رجل الشارع من الحوار الوطني؟

وأوضح عماد الدين، أنه إذا تمكن المتحاورون من التوافق السياسي، ووضع الملامح الرئيسية للانطلاق الاقتصادي والاجتماعي، مثل القضية السكانية، والتضخم، ودعم الصناعة والزراعة، وقانون الأسرة، سيستفيد رجل الشارع استفادة قصوى.

وأردف: "لا نزعم إننا هنخترع العجلة، لسنا ببديل لمجلس الشعب ولا الحكومة، ولكن تحديد أولويات العمل، وندعو الله أن يوفقنا أن نكون سببا في وضع آلية للانطلاق المختلف".