وزير الرياضة يلتقى رئيس الاتحاد العربى والقطرى الرياضى للجودو

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سعادة العميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحادين القطري والعربي الرياضي للشرطة والعربي للجودو ورئيس الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه، بحضور الكابتن مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو ورئيس الاتحاد الإفريقي للسومو، بحضور محمد الصفتي مدير عام المكتب الفني، والدكتور محمد فوزي مدير عام العلاقات العامة.

تناول الاجتماع مناقشة الرؤية المستقبلية لرياضة الجودو والسومو في مصر وعلي المستوي العربي، والتعاون خلال البطولات العربية للجودو خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاستعداد للبطولات القادمة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية والعربية علي كافة المستويات.

في البداية، قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للجانب القطري والعرب علي الإنجاز التاريخي في تنظيم كأس العالم لكرة القدم، والتي لاقت نجاحًا منقطع النظير بشهادة كل دول العالم، مؤكدًا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الانجازات خلال الفترة الراهنة، على أيدى أبطال رياضيين واعدين، وهو ما يُبشر بمستقبل مبهر ملىء بالنجاحات والتفوق والانجازات الرياضية على مختلف الأصعدة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها خطة متكاملة قائمة علي تعزيز التعاون المشترك من أجل دعم التعاون مع الاتحادات الرياضية العربية، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون، وتبادل الخبرات، والتأكيد على أن مصر دورها فعال على جميع الأصعدة والمجالات مع الأشقاء العرب.

وأضاف أشرف صبحى، أن الفترة الحالية والمقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون والانفتاح على كل الدول الأفريقية والعربية، سوف تستهدف تطوير واقتراح مزيد من البرامج والأنشطة التى سوف تستثمر فى دمج الشباب الأفريقى والعربى مع الشباب المصري.

تناول الاجتماع مناقشة الرؤية المستقبلية لرياضة الجودو والسومو في مصر وعلي المستوي العربي، والتعاون خلال البطولات العربية للجودو خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاستعداد للبطولات القادمة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية والعربية علي كافة المستويات.