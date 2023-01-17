التضامن توضح الفرق بين المرحلة الأولى والثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الفرق بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة من حيث أنواع الإعاقة ومدى الاستفادة التي يحصل عليها المستفيد منها.



وأكدت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، أن المرحلة الأولى تشمل الإعاقات الشديدة الواضحة علـى الشخص المتقدم مثل الشلل الرباعي والإعاقات الذهنية وضمور العضلات، اما المرحلة الثانية تضم جميع الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة والإعاقات المتوسطة، باستثناء أمراض القلب واضطرابات التواصل والاضطرابات النفسية الانفعالية وصعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة.

وأشارت إلى أن المستندات الرسمية اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لأشخاص ذوي الإعاقة هى:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- صورة شهادة ميلاد لمن هم تحت 16 سنة.

- تقرير طبي.

- عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء.

- تقرير طبي مميكن للأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة، وتقرير طبي ورقي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة التضامن أن من أهم مزايا البطاقات هو الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة الـ5%، كما لأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أو بين راتب ومعاش مستحق، بالإضافة إلى الإعفاء من شرط التوزيع الجغرافي لطلاب المدارس والجامعات والإقامة بالمدن الجامعية، وأيضًا الالتحاق بالمدارس والجامعات الدامجة.

إعاقات العين الواحدة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن إعاقات العين الواحدة ضمن الإعاقات التي سيتم إدراجها داخل المرحلة الثانية ببطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضافت الوزارة، أن العين الواحدة مرتبطة بقوة إبصار العين الأخرى، إذا كانت الأخرى أقل من 6/18 فينطبق عليه مفهوم الشخص ذي الإعاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإعاقة الحركية في طرف واحد تعد ضمن المرحلة الثانية للتقديم الإلكتروني للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بشرط أن يكون تأثيرها شديدًا على الأداء الحياتي اليومي.