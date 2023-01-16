الإثنين 16 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص في مركز الزرقا

المضبوطات
المضبوطات

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بإنشاء محطة بث تلفزيونى لاسلكية وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية "بدون ترخيص" بنطاق دائرة مركز شرطة الزرقا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بمحافظة دمياط، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم استهداف مقر شبكة البث التلفزيونى وشبكة توزيع إنترنت لاسلكية، ونجحت القوات في ضبط مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط.

وبالتفتيش تم ضبط  89 جهاز إلكترونى يستخدم فى "إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية" و2 وحدة معالجة مركزية للتحكم فى الشبكة و2 جهاز لاب توب.

وتبين من الفحص أن الشبكة تُقدم الخدمة لـ6500 مشترك نظير مبلغ مالى.

وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات بقصد التربح المادى.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة البث التلفزيوني تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات قطاع الشرطة المتخصصة مديرية أمن دمياط مخالفة للقانون

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