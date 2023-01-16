الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير مصرفي: احتياطي النقد الأجنبي بمصر يتجاوز المؤشرات الدولية للوارد

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصرفي، سدد ديونًا بقيمة 2.5 مليار دولار خلال شهرين وهذا يؤكد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.

احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بالبنك المركزي المصري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بالبنك المركزي المصري، إلى 34 مليار دولار أمريكي وهذا يكفي 5 أشهر، مؤكدًا أن هذا الاحتياطي يتجاوز المؤشرات الدولية للوارد، حيث أن الدول النامية الاحتياطي الخاص بها يكون 3 أشهر فقط. 

وأشار إلى أن هناك آلية استخدام المشتقات، والهدف منها تقليل عملية تذبذب الأسعار والتحوط منها ويقوم البنك المركزي بتثبيت سعر خروج المستثمر، حتى لا يتعرض للخسارة عند انخفاض سعر الدولار.

الدول النامية احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي المصري المؤشرات الدولية خبير المصرفي

مواد متعلقة

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ34 مليار دولار نهاية ديسمبر 2022

«المركزى»: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 33.532 مليار دولار فى نوفمبر

زيادة 213 مليون دولار فى الاحتياطى النقدى الأجنبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

وزير داخلية 2011.. من هو الراحل اللواء منصور العيسوي؟

وزير التموين: بدء تجربة صرف الخبز المدعم بـ «الكارت مسبق الدفع» الأربعاء

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2023 وخطوات الاستعلام

سفير السويد يزور مكتبة الإسكندرية ويتفقد «قسم نوبل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب