خبير مصرفي: احتياطي النقد الأجنبي بمصر يتجاوز المؤشرات الدولية للوارد

قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصرفي، سدد ديونًا بقيمة 2.5 مليار دولار خلال شهرين وهذا يؤكد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.

احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بالبنك المركزي المصري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بالبنك المركزي المصري، إلى 34 مليار دولار أمريكي وهذا يكفي 5 أشهر، مؤكدًا أن هذا الاحتياطي يتجاوز المؤشرات الدولية للوارد، حيث أن الدول النامية الاحتياطي الخاص بها يكون 3 أشهر فقط.

وأشار إلى أن هناك آلية استخدام المشتقات، والهدف منها تقليل عملية تذبذب الأسعار والتحوط منها ويقوم البنك المركزي بتثبيت سعر خروج المستثمر، حتى لا يتعرض للخسارة عند انخفاض سعر الدولار.