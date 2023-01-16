الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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«تموين الدقهلية»: ليس هناك تخوف من نفاذ سلع «أهلا رمضان» أو تحرك أسعارها

أهلا رمضان
أهلا رمضان

قال السيد محمد، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه تم افتتاح معرض رئيسي "أهلاً رمضان" أمس بمدينة المنصورة، وسيتم فتح ٨ منافذ الفترة القادمة في مراكز المدن بالمحافظة. 

سيارات متنقلة

وأكد السيد محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المحافظة لديها ٢٢ سيارة متنقلة محملة بالبضائع، والهدف منها الوصول إلى المناطق التي يصعب فيها تدشين معارض "أهلاً رمضان". 

أسعار سلع "أهلاً رمضان"

وأضاف في حديثه، أن الأسعار داخل المعارض منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الحرة بنسبة تصل ٣٠٪، ولهذا هناك إقبال كبير من المواطنين عليها، مشيراً إلى أنه هناك وفرة كبيرة في السلع الاستهلاكية بالمعارض، لذا ليس هناك مخاوف بشأن نفاذ السلع أو تحرك أسعارها.

السيد محمد وكيل التموين بالدقهلية معارض اهلا رمضان افتتاح منافذ بيع الحياة اليوم الحياة

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