ما هو لقاح الالتهاب الكبدى B والفئات التى تحصل عليه؟

تصدر لقاح الالتهاب الكبدي B، محركات البحث الإلكتروني عبر السوشيال ميديا "فيسبوك"، وبحث الجمهور عنه عبر موقع البحث "جوجل"، لمعرفة أهمية الحصول عليه، ومن هم الفئات الذين يجب عليهم الحصول على تلك اللقاح.

أهمية الحصول على لقاح الالتهاب الكبدي B

لقاح الالتهاب الكبدي B مهم لجميع الفئات، خاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة.

مهم لمن حصل على جلسات غسيل كلوي، لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة.

هو لقاح يضمن الوقاية من عدوى التهاب الكبد الفيروسي ب.

ينشأ جهاز المناعة أجسام مضادة ل HBsAg في الدم.

الفئات المفترض لهم الحصول على اللقاح