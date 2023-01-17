ما هو لقاح الالتهاب الكبدى B والفئات التى تحصل عليه؟
تصدر لقاح الالتهاب الكبدي B، محركات البحث الإلكتروني عبر السوشيال ميديا "فيسبوك"، وبحث الجمهور عنه عبر موقع البحث "جوجل"، لمعرفة أهمية الحصول عليه، ومن هم الفئات الذين يجب عليهم الحصول على تلك اللقاح.
أهمية الحصول على لقاح الالتهاب الكبدي B
- لقاح الالتهاب الكبدي B مهم لجميع الفئات، خاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة.
- مهم لمن حصل على جلسات غسيل كلوي، لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة.
- هو لقاح يضمن الوقاية من عدوى التهاب الكبد الفيروسي ب.
- ينشأ جهاز المناعة أجسام مضادة ل HBsAg في الدم.
الفئات المفترض لهم الحصول على اللقاح
- يجب على الأشخاص الذين يعملون في مهن يُحتمل فيها تعرّضهم للدم أو أي من سوائل الجسم الأخرى التي يحتمل أن تكون مُعْدية، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، أو الرعاية الوِصائِيَّة، أو السلامة العامة.
- الأشخاص الذين يسافرون إلى المناطق التي تكون فيها العدوى منتشرة
- الأشخاص الذي يعانون من اضطراب الكبد المزمن (مثل التهاب الكبد C، وتليف الكبد، ومرض الكبد الدهني.
- أمراض الكبد المرتبطة بتعاطي الكحوليات، والتهاب الكبد ذاتي المناعة) أو ارتفاع مستويات بعض إنزيمات الكبد في الدم.
- الأشخاص المصابون بالفشل الكلوي.
- الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن
- الأشخاص الذين يحتاجون إلى التقييم والعلاج من الأمراض المنقولة جنسيًا
- الشركاء الجنسيون والمخالطون لأشخاص معروف أنهم حاملون لفيروس التهاب الكبد ب، ويعيشون معهم في نفس المنزل
- الأشخاص المصابون بعدوى العوز المَناعي البشري
- الأشخاص الأقل من عمر 60 ويعانون من داء السُكّري وأحيانًا الأشخاص في عمر 60 فأكبر ويعانون من داء السُكّري
- النساء الحوامل إذا كن معرضات لخطر الإصابة بالعدوى أو المرض الشديد أو الوفاة بسبب العدوى أثناء الحمل.