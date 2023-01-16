«خارجية النواب» تواصل مناقشة ملف مكاتب تصديق وزارة الخارجية بالمحافظات

واصلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اليوم الإثنين، مناقشة ملف مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، وشملت المناقشات مكاتب تصديقات محافظات "الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والبحر الأحمر".

وعرض النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن إعادة غلق مكتب تصديقات سان ستيفانو بمحافظة الإسكندرية بعد افتتاحه مؤخرًا، مشيرًا إلى تلقيه العديد من شكاوى المواطنين المتضررين من إغلاق فروع مكاتب التصديقات باستثناء مكتب سموحة، وهو ما تسبب فى زحام كبير أمام الفرع الوحيد وتعطيل مصالح المواطنين.

وطالب النائب، بضرورة العمل على توفير الكوادر اللازمة؛ لإعادة عمل مكاتب التصديقات ليس فقط فى سان ستيفانو، ولكن فى كل مكاتب التصديقات بمحافظة الإسكندرية لمنع الازدحام بالفرع.

من جانبه أكد كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حرص اللجنة على إنهاء جميع الأزمات المتعلقة بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.

وعرض "درويش" خلال الاجتماع، رد وزارة الخارجية على توصيات اللجنة بشأن مكاتب تصديقات الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والبحر الأحمر.

وأوضح أن السفير حاتم الألفي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، أفاد أن تدريب المرشحين للعمل بمكتب البحيرة، في مرحلته الأخيرة، مُشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من الإصلاحات في المكتب لاستلام الموظفين عملهم.

وبشأن محافظة الإسكندرية، أشار إلى استجابة محافظة الإسكندرية منذ أسبوع جزئياً، لطلب وزارة الخارجية بموافاتها بأسماء 6 موظفين للندب للوزارة من بين 12 موظفا تم طلبهم ووعدوا بتوفير الـ6 الآخرين في فترة لاحقة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الندب على أن يتم إلحاقهم بمكاتب الإسكندرية فور انتهاء هذه الإجراءات وبعد حصولهم على التدريب اللازم مع إعطاء اهتمام خاص لمكاتب الإسكندرية؛ سعياً لحل مشكلة تكدس المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وبشأن محافظة الدقهلية، أشار درويش إلى أن رد وزارة الخارجية، أفاد بأنه تمت معاينة المكتب الجديد بالمنصورة وجار موافاة المحافظة بملاحظات الوزارة، كما أنه جار إنهاء إجراءات ندب الموظفين المقترحين من قبل المحافظة للانضمام إلى المكتب، مع إعطاء الموضوع اهتمامًا خاصًا وأولوية لدى وزارة الخارجية.

وبشأن محافظة البحر الأحمر، فوفقًا لرد وزارة الخارجية، فإنه يجري حالياً النظر في طلب لجنة العلاقات الخارجية بتوفير مكتب تصديقات في مدينة الغردقة.

وقال كريم درويش، إن اللجنة ستظل فى انعقاد دائم لحين إنهاء أزمة مكاتب التصديقات، متابعًا: لن نتنازل عن حل هذه المشكلة دعمًا للمواطنين.