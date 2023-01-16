السكة الحديد: إيرادات الهيئة بلغت 10 مليارات جنيه خلال 2022

أعلن أسامة عبد الرحمن، مدير عام القوائم المالية بهيئة السكك الحديدية، أن جملة إيرادات هيئة السكك الحديدية بلغ 10 مليارات و682 مليون جنيه، خلال الحساب الختامى لموازنة الهيئة للعام المالي “2021-2022”.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات له، أن هيئة السكك الحديدية حققت فائض وصل إلي 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، موضحا أن الهيئة حصلت على دعم من وزارة المالية حوالي 5.5 مليار جنيه، كما حدثت طفرة في أرباح الشركات، وكذلك أرباح الخدمات المباعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة هيئة السكك الحديدية للعام المالي 2021/2022.