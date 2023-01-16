رمضان 2023: جلسات عمل مكثفة لصناع «الإمام الشافعي» والتصوير خلال أيام

يواصل صناع مسلسل “الإمام الشافعي” تحضيرات العمل على قدم وساق، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل ويخوض بطولته الفنان خالد النبوي.

ويعقد صناع المسلسل بقيادة المخرج الليث جو جلسات عمل مكثفة بشكل يومي لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالعمل سواء بناء ديكورات أو تعاقدات مع الفنانين الرشحين للمشاركة في البطولة، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الايام القليلة المقبلة استعدادا لعرضه،

ويقوم النبوي حاليا بالاستعداد لدوره حيث يتدرب علي ركوب الخيل إضافة إلى تأهيل نفسه رياضيا، ومن المفترض عرض العمل في النصف الأخر من الشهر الكريم.

ويعتبر “الإمام الشافعي” أول مسلسل سيرة ذاتية دينية في سباق رمضان المقبل، بعد غياب السيرة الذاتية لعدة سنوات طويلة نظرا لتكاليفها العالية في الإنتاج، وكان قد كشف مخرج العمل في تصريحات صحفية إنه تم عمل جلسات مكثفة مع الفنان خالد النبوي، وجاري التعاقد مع أبطال المسلسل، حيث سيضم مُمثلين من جنسيات مختلفة، خاصة سوريا والأردن ولبنان وكذلك ممثلين أمريكيين.

"الإمام الشافعي" يحكي قصة حياة الإمام الشافعي، ويؤدي دوره خالد النبوي، سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج الليث حجو.