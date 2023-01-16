الإثنين 16 يناير 2023
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عالم

جينا لولوبريجيدا: الموت يطفئ أنوثة موناليزا البحر المتوسط (صور)

جينارو سانجيوليانو
جينارو سانجيوليانو

غيّب الموت، مساء الاثنين، الممثلة والفنانة الإيطالية جينا لولوبريجيدا عن عمر ناهز 95 حسب وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA) وهى من أبرز نجمات السينما العالمية خلال فترة الخمسينات.

At the height of her fame in the 1950s and 1960s, Lollobrigida was known simply as ' La Lollo,'

موناليزا البحر الأبيض المتوسط

واشتهرت جينا ذات مرة بلقب الموناليزا في القرن العشرين بفضل مظهرها الرائع في الخمسينيات من القرن الماضي كرمز للأنوثة والإغراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، قبل أن تصبح لاحقًا مصورة فوتوغرافية ونحّاتًا بعد الابتعاد عن عالم السينما.

Despite playing opposite American stars such as Frank Sinatra and Burt Lancaster, Gina (pictured on the set of Trapeze) never clicked with Hollywood and preferred to work closer to home

ودخلت جينا عالم السياسة العام الماضي، وخاضت الانتخابات العامة الإيطالية بعد عيد ميلادها الخامس والتسعين بقليل، رغم أنها فشلت في الفوز بالانتخابات البرلمانية، وذلك في أعقاب موقفها الفاشل للبرلمان الأوروبي في 1999، ممثلاً للحزب الديمقراطي الوسطي الذي يتزعمه رومانو برودي.

Gina was an internationally recognised epitome of Italian post-war cinema, rivalled only by Sophia Loren

عداء مستمر مع صوفيا لورين

عُرفت جينا ببساطة باسم ``La Lollo'' في ذروة شهرتها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وتم الاعتراف بها دوليًا على أنها مثال للسينما الإيطالية في فترة ما بعد الحرب، ولم تنافسها سوى صوفيا لورين - التي شاركت معها في عداء مستمر.

وظلت المشاعر السلبية من ناحيتها لصوفيا لورين حتى في الآونة الأخيرة، فقد قالت في تصريحات صحفية في 2017 أنها “لا تبحث عن أي منافسة ضد أي شخص”، واصفة نفسها بأنها الأولى، مشيرة إلى تقدمها على "صوفيا لورين".

Bombshells: Lollobrigida was plucked from rural poverty when she came third in the 1947 Miss Italy contest and went on to make it big in Hollywood. Pictured, with Marilyn Monroe in 1962

وطالما وُصِف الاثنان على أنهما متنافسان في الحياة المهنية وبحسب ما ورد شاركا في حرب كلامية، حيث وصفت صوفيا نفسها بأنها "تمثال نصفي" للاثنين ، ورد جينا أن صوفيا يمكن أن "تلعب دور فلاحة ، ولكن ليس سيدة أبدًا".

ومع ذلك، وصفت جينا الخلاف بأنه اختراع علاقات عامة أبقى على قيد الحياة من قبل فريق صوفيا ، من أجل الدعاية لها.

This image of Gina Lollobrigida was released in July last year, it was taken at a party celebrating the Italian actress' 95th birthday

من جانبه نعى وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو على تويتر جينا، قائلاً:"وداعًا لمغنية الشاشة الفضية، بطل الرواية لأكثر من نصف قرن من تاريخ السينما الإيطالية.. سوف يظل سحرها أبديًا".

Colourful private life: the actress went from furniture maker's daughter to an international film star, with forays into sculpture, photography and beauty pageants
جينارو سانجيوليانو الأنباء الإيطالية السينما العالمية الموناليزا الخمسينيات كرمز للأنوثة والإغراء عالم السينما

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