جينا لولوبريجيدا: الموت يطفئ أنوثة موناليزا البحر المتوسط (صور)

غيّب الموت، مساء الاثنين، الممثلة والفنانة الإيطالية جينا لولوبريجيدا عن عمر ناهز 95 حسب وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA) وهى من أبرز نجمات السينما العالمية خلال فترة الخمسينات.

موناليزا البحر الأبيض المتوسط

واشتهرت جينا ذات مرة بلقب الموناليزا في القرن العشرين بفضل مظهرها الرائع في الخمسينيات من القرن الماضي كرمز للأنوثة والإغراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، قبل أن تصبح لاحقًا مصورة فوتوغرافية ونحّاتًا بعد الابتعاد عن عالم السينما.

ودخلت جينا عالم السياسة العام الماضي، وخاضت الانتخابات العامة الإيطالية بعد عيد ميلادها الخامس والتسعين بقليل، رغم أنها فشلت في الفوز بالانتخابات البرلمانية، وذلك في أعقاب موقفها الفاشل للبرلمان الأوروبي في 1999، ممثلاً للحزب الديمقراطي الوسطي الذي يتزعمه رومانو برودي.

عداء مستمر مع صوفيا لورين

عُرفت جينا ببساطة باسم ``La Lollo'' في ذروة شهرتها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وتم الاعتراف بها دوليًا على أنها مثال للسينما الإيطالية في فترة ما بعد الحرب، ولم تنافسها سوى صوفيا لورين - التي شاركت معها في عداء مستمر.

وظلت المشاعر السلبية من ناحيتها لصوفيا لورين حتى في الآونة الأخيرة، فقد قالت في تصريحات صحفية في 2017 أنها “لا تبحث عن أي منافسة ضد أي شخص”، واصفة نفسها بأنها الأولى، مشيرة إلى تقدمها على "صوفيا لورين".

وطالما وُصِف الاثنان على أنهما متنافسان في الحياة المهنية وبحسب ما ورد شاركا في حرب كلامية، حيث وصفت صوفيا نفسها بأنها "تمثال نصفي" للاثنين ، ورد جينا أن صوفيا يمكن أن "تلعب دور فلاحة ، ولكن ليس سيدة أبدًا".

ومع ذلك، وصفت جينا الخلاف بأنه اختراع علاقات عامة أبقى على قيد الحياة من قبل فريق صوفيا ، من أجل الدعاية لها.

من جانبه نعى وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو على تويتر جينا، قائلاً:"وداعًا لمغنية الشاشة الفضية، بطل الرواية لأكثر من نصف قرن من تاريخ السينما الإيطالية.. سوف يظل سحرها أبديًا".