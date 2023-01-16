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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«كل دا كان ليه».. فيروز كراوية تناقش كتابها الجديد بالنيل الثقافية

فيروز كراوية
فيروز كراوية

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء القادم 18 يناير 2023 الفنانة والباحثة فيروز كراوية حول كتابها "كل دا كان ليه؟ سردية نقدية عن الأغنية والصدارة".

صدر حديثا، كتاب "كل دا كان ليه؟ سردية نقدية عن الأغنية والصدارة"، للكاتبة والباحثة والمطربة فيروز كراوية، عن دار ديوان للنشر، وصمم الغلاف الفنان أحمد اللباد.

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في كتابها  تُقدّم الباحثة والفنانة فيروز كراوية رؤية شاملة حول تطور وتحُور الاغنية “المينستريم” او التي تتصدر المشهد الغنائي عبر أكثر من قرن، من نهايات القرن 19 ونهاية عصر العوالم وحتى بدايات القرن 21 وعصر الراب والمهرجانات، مروراً بالمسرح الغنائي والقوالب الجديدة التي قدمها عبد الوهاب والقصبجي ومُلحنّي أم كلثوم، ثم السينما والإذاعة والفيديو كليب وصعود الأغاني الشعبية أمام جيل الشباب الذي صنعه حميد الشاعري أو الذين صنعوا أنفسهم مثل عمرو دياب، وصولا لقوالب الراب والمهرجانات. ماهي الاسباب والنتائج وكيف تواءم الإنتاج الفني مع هذا التحورات وأين؟

من مقدمة الشاعر والناقد الموسيقي فادي العبد الله للكتاب: "ينقسم الكتاب إلى جزئين، الجزء الأول ملاحقة تحورات الأغنية المتصدرة، على مدى قرنٍ وأكثر من الزمن من نهايات القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن الحادي والعشرين، من نهايات عصر العوالم إلى حقبة الراب والمهرجانات، مرورا بالانتصار الكاسح للطقطوقة، بعد ازدهار المسرح الغنائي، ثم ظهور أغنية وقوالب جديدة مع محمد عبد الوهاب ومحمد القصبجي وملحني الست أم كلثوم.

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وينتقل إلى السينما والإذاعة، ثم فترة الغناء في ظل النظام الناصري، فصعود غناء قادم من الأطراف والهوامش والشعبي، في موازاة انحسار ما سمي بعصر الوسط أمام النجوم الشباب الذين صنعهم حميد الشاعري، أو صنعوا أنفسهم بأنفسهم كعمرو دياب، وأثر الشاشة والفيديو كليب على المغنيات وصورهن.

أما الجزء الثاني من الكتاب، فمتابعة الأسباب التي جعلت هذه التحورات للمتصدر ممكنة، بل شبه محتومة، لأن مضمون الكتاب يشدّد باستمرار على أن النتيجة النهائية، في سباق الصدارة كانت دائماً حصيلة مفاوضات وشدّ وجذب، وتعاونات ومواءمات بين عوامل كثيرة، وغير ثابتة، لخدمة أشخاص توفرت فيهم بعض المواصفات، أهمها ما رأوا فيه مصلحتهم ومساحة قدرتهم على الإنتاج الفني".

فيروز كراوية كاتبة وفنانة مصرية، حاصلة على الماجستير في الأنثروبولوجيا الثقافية من الجامعة الأمريكية عام 2009، وأصدرت خمسة ألبومات غنائية، بالإضافة لـ40 أغنية سينجل، صدر أول كتبها عام 2020 بعنوان "مباني الفوضى.. سينما العشوائيات بين عقل طبقة وعقل نظام". وتقوم حاليًا بالإعداد لرسالة الدكتوراه الخاصة بها في مجال الدراسات الثقافية بجامعة السوربون بفرنسا

طقوس الإبداع النيل الثقافية فيروز كراوية كل دا كان ليه صدر حديثا

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