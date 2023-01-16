«القوى العاملة» ننلقى تقارير 3 مديريات حول حصاد إنجازات ديسمبر 2022

تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، تقارير فروعها بمحافظة سوهاج، والإسكندرية، والدقهلية، بشأن ما قدمته من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر 2022، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحياً، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك توفير فرص العمل وتدريب للشباب من الجنسين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن التقرير الأول تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف 383 ألفاً و164 جنيها لـ924 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ما بين رعاية إجتماعية وصحية، بواقع منح مولود جديد وزواج ووفاة أحد العمال، ومساهمة في إجراء عمليات جراحية.

وتابع التقرير أن المديرية قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 487 منشأة، وتحرير81 محضراً، و567 منشأة يعمل بها 1724 عاملاً من خلال مكاتب التفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير 26 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن عقد 10 ندوات للتوعية، وبحث 20 شكوى عمالية ، بالإضافة إلى توفير 715 فرصة عمل منها 13 لذوي الهمم من أبناء المحافظة.

أما التقرير الثاني، فقد نوه فيه مدحت الغمراوى، مدير القوى العاملة بالإسكندرية، إلى أن المديرية استطاعت توفير 183 فرصة عمل للشباب وتشغيل 98 من ذوي الهمم، والتفتيش على 508 منشاة من خلال مكاتب التفتيش العمالى يعمل بها 999 عامل، وبحث 136 شكاوى عمالية، وعقد 5 ندوات توعية، وكذلك التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 382 منشأة.

وتابع التقرير، أن أعمال التفتيش أسفرت عن تحرير 332 محضرًا لمنشآت مخالفة، ويحث 177 شكوى في نفس المجال فضلاً عن صرف 234 ألف جنيه لـ227 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، مع إصدار 1140 بوليصة تامين ضد الحوادث الشخصية لتلك الفئة، وانتهاء 8 برامج تدريبية لـ128 متدرب على مهن مختلفة، فضلاً عن استخراج وتجديد 45 ترخيص عمل لأجانب من جنسيات مختلفة يعملون داخل المحافظة.

وتضمن التقرير الثالث، لياسر سعيد مدير القوى العاملة بالدقهلية، التفتيش على 580 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالى بالمحافظة يعمل بها 995 عامل، وأسفر عن تحرير 225 محضرًا، وعقد 7 ندوات توعية، واستخراج 1415 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، كما قامت بالتفتيش على 272 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، بالاضافة إلى توفير 90 فرصة عمل منها 14 لذوي الهمم، فضلاً عن صرف 65 ألفاً و932 جنيه لـ48 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.