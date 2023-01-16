حدث فى عهد الرئيس.. صيانة وترميم مسجد فجر الإسلام فى الشرقية

شهدت مصر خلال السنوات الثماني الماضية؛ إنجازات كبيرة على كافة المستويات، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان من بينها دور العبادة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب الرئيس.

وشهدت البلاد إنشاء وتطوير وصيانة الكثير من دور العبادة الإسلامية والمسيحية خلال هذه السنوات، كان من بينها صيانة وترميم مسجد فجر الإسلام بقرية حوض الطرفة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ويأتي ذلك ضمن مشروعات كبيرة تنفذها الحكومة في كل القطاعات، ضمن خطط الدولة نحو الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري، كان أبرزها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل ثلاث سنوات، وحققت إنجازات كبيرة في قرى ونجوع الريف المصري، وحققت طفرة في المستوى المعيشي لسكان هذه القرى، حيث اهتمت بإنجاز البنية التحتية وإنشاء المدارس ووحدات صحية ونقاط إسعاف ومراكز شباب، ومجمعات خدمية حكومية.