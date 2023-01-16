الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لمكافحة البعوض والذباب في مركز أبوصوير بالإسماعيلية

حملة لمكافحة البعوض
حملة لمكافحة البعوض والذباب

نفذ قسم الملاريا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية اليوم الإثنين، حملة لمكافحة الحشرات الطائرة الذباب والبعوض باستخدام سيارات الوحدة التي تقوم برش المبيدات الآمنة والمصرح بها من وزارة الصحة والسكان، في منطقة السلام، الوراورة، أبو راحج، المعهد الديني، وأبوعدسة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة الصحية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بتنفيذ خطة لمكافحة الحشرات الطائرة "البعوض والذباب" بأنحاء المحافظة وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وسلامتهم.

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