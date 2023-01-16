إصابة سائق إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

أُصيب سائق سيارة نقل محملة بالبازلت، إثر انقلاب السيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل المنيا، وتم نقله لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتم الدفع بلودر لرفع السيارة وإزالة البازلت من الطريق وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز الشرطة، بانقلاب سيارة نقل محملة بالبازلت، وتحمل رقم (٦٩١٧ ن ب ف) على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل المنيا، مما أسفر عن إصابة السائق ويُدعى عماد صلاح زاخر، مقيم مركز بني مزار شمال المحافظة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بلودر لرفع السيارة وإزالة البازلت من الطريق لتسهيل حركة عبور السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.