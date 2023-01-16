الإثنين 16 يناير 2023
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عالم

قيادى بفتح لـ«الدستور»: القمة المصرية الفلسطينية الأردنية تأتى لبلورة رؤية عربية موحدة

القيادى بحركة فتح
القيادى بحركة فتح جهاد الحرازين

وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن اليوم الإثنين، إلى القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية غدا الثلاثاء.

وفى هذا السياق، قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي تنطلق غدا الثلاثاء، تأتى في سياق حالة التشاور المتواصلة بين القادة خاصة ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية في ظل حكومة يمينية متطرفة تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتعمل على قتل وإفشال أي مبادرة أو انطلاقة لأى عملية سلام عبر مجموعة من الإجراءات والقرارات والتشريعات والأوامر العسكرية.

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وأوضح الحرازين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه القمة جاءت في إطار الانعقاد الدوري أولا، وثانيا لمناقشة سبل التحركات السياسية القادمة وبلورة رؤية عربية استراتيجية توضع أمام القادة العرب في اجتماع القمة القادم الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية وخاصة في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من أزمات متلاحقة ألقت بظلالها على كافة القضايا.

وأكد “الحرازين” أن كلا من مصر والأردن تلعبان دورا مهما ورئيسيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فمصر لها مكانتها السياسية في المنطقة ودورها الريادي الداعم للشعب الفلسطيني وكذلك المملكة الأردنية صاحبة الولاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية مما يكسب القمة أهمية كبرى يترتب عليها مواقف ورؤى استراتيجية لصالح القضية الفلسطينية والمنطقة بأكملها.

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