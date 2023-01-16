الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة: تمركز معدات وفرق الشفط للتعامل الفورى مع هطول الأمطار

الجيزة تتعامل مع
الجيزة تتعامل مع تراكمات مياه الأمطار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة، للتعامل مع احتمالات هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات. 


وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الطقس، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الجيزة.


وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوي المواطنين والخاصة بتراكمات مياه الأمطار.


وأكد المحافظ علي تمركز معدات الشفط وفرق العمالة بالنقاط الساخنة التي تم تحديدها مسبقًا والشوارع الرئيسية والحيوية ومطالع ومنازل الكباري والطرق الرابطة بين المراكز والقري، مع توفير حملات مركزية يتم توجيهها إلي النقاط التي بحاجة إلى تدعيم للفرق والمعدات، وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين وعدم تأثر الحركة المرورية. 


وتهيب محافظة الجيزة باالمواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات للإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، وتسهيل حركة سيارات شفط مياه الأمطار بالطرق، والالتزام بتعليمات اللجان المرورية لتفادى التكدسات المرورية.

محافظة الجيزة غرفة عمليات المحافظة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الامطار يئة النظافة اللواء أحمد راشد

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