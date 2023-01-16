ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة في بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بقطاع أمن المنافذ، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد، أثناء عبوره منفذ الجميل ببورسعيد، وبحوزته (كمية من مخدر البودر– كمية من مخدر الأيس– 2 سلاح أبيض "مطواه" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

عقب القبض عليه، واجهت قوات الأمن المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، فأقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتفي المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وبتطوير مناقشته أقر بتحصله على تلك المواد المخدرة من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بذات دائرة القسم "جارى ضبطه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.