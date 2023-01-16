الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة في بورسعيد

مواد مخدرة
مواد مخدرة

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بقطاع أمن المنافذ، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد، أثناء عبوره منفذ الجميل ببورسعيد، وبحوزته (كمية من مخدر البودر– كمية من مخدر الأيس– 2 سلاح أبيض "مطواه" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

عقب القبض عليه، واجهت قوات الأمن المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، فأقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتفي المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وبتطوير مناقشته  أقر بتحصله على تلك المواد المخدرة من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بذات دائرة القسم "جارى ضبطه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.

تامين محور قناة السويس أمن المنافذ منفذ الجميل ببورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

«غسلنا عارنا».. شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

إينى وإيجاس توقعان مذكرة نوايا لخفض غازات الشعلة والانبعاثات الأخرى

بدون مفردات مرتب.. كيف تحجز وحدة إسكان جاهزة للتسليم؟

85 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى 399 لجنة بالمنوفية

محافظ بنى سويف يبحث استعدادات امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب