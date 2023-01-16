تقرير دولي: افتتاح المتحف المصري الكبير أبرز الفعاليات في 2023

أكد موقع "جرنج" الدولي، أن عام 2023 سيشهد افتتاح أكبر متاحف في العالم، وعلى رأسهم المتحف الكبير في مصر، بخلاف متحف الفن والتصوير الفوتوجرافي في بنجالور وهو الأول من نوعه في الهند وفي الوقت نفسه هناك متحف مخصص فقط لعلم الروبوتات في عاصمة كوريا الجنوبية.

وتابع أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، تسبب فيروس كورونا في دمار المؤسسات الثقافية في جميع أنحاء العالم، ومن نواحٍ عديدة، سيشهد عام 2023 عودة ظهور هذه المباني الضخمة وتوسيعها.

المتحف المصري الكبير بالقاهرة

بدأ تشييد المتحف المصري الكبير في القاهرة في عام 2012، وبعد 10 سنوات من المقرر أن يتم فتح المتحف أخيرًا للجمهور، على الرغم من أن التاريخ الرسمي لم يعلن عنه بعد، وفقًا للتقاريرإلا أنه قد يكون في وقت مبكر من العام الجاري، ويقام المتحف على مساحة 484000 قدم مربع، وسيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة فقط، وسيتم عرض 100000 قطعة أثرية مصرية قديمة.

متحف الفن والتصوير بالهند

ربما يكون الوباء قد أجل افتتاح متحف الفن والتصوير الفوتوجرافي في بنجالور، ولكن حتى ذلك الحين كان مشغولًا بالبناء على برنامج رقمنة واسع النطاق للترويج لفن جنوب آسيا وموسوعة رقمية حول تاريخ الفن الهندي، كما تضمنت مجموعة من الأحداث الافتراضية، بما في ذلك المحادثات واللوحات التي يرأسها من هو في عالم الفن.



وفي حالته الطبيعية، سيضم المتحف أربع صالات عرض تمتد على مساحة 44000 قدم مربع، تعرض 60 ألف عمل تبرع بها جامع الأعمال الهندي أبهيشيك بودار.

متحف بوفالو AKG للفنون ، بوفالو

كان المبنى يُعرف سابقًا باسم Albright-Knox، وتلقى المبنى عملية ترميم ضخمة بسبب أموال من الملياردير في لوس أنجلوس جيفري جوندلاخ، المنتج النهائي عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق صممه Shohei Shigematsu ويحتوي على حوالي 30000 قدم مربع من مساحة العرض ومعرض من طابقين للتركيبات واسعة النطاق، وسيستمر في استضافة مجموعات المعرض الذي تأسس عام 1862 ، والذي يضم أكثر من 400 عمل فني.

متحف الروبوت والذكاء الاصطناعي في سيول

يعتبر أول متحف في آسيا مخصص فقط للذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات، وبحسب التقرير، فازت الوكالة التركية Melike Altinisik Architects بمسابقة دولية لبناء المتحف، الذي لم يحصل بعد على موعد رسمي لافتتاحه، ومع ذلك، وفقًا للمعلومات التي تشاركها الوكالة، سيكون المتحف عبارة عن مبنى من أربعة طوابق سيسمح للزوار بحضور معارض حول الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مساحة تبلغ 7400 متر مربع.