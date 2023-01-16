مسؤولو «حياة كريمة» بأسوان يتفقدون نسب مشروعات قرية وادى الرديسية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باستمرار الجولات الميدانية لتفقد معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة).

ووجه اللواء أشرف عطية، بتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ، مع عدم السماح بالتهاون واستبعاد المقاولين المقصريين لضمان الانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة والمساهمة في تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، القيام بتفقد المشروعات الجارية بقرية وادى الرديسيه بمركز إدفو والتى يبلغ عدد سكانها 6 آلاف نسمة موزعين على 5 قرى فرعية وتابع.

وأشار إلى أنه تم تفقد مشروعات تجديد خطوط وشبكات مياه الشرب، والإحلال الجزئى لمدرسة الرديسية شرق الإعدادية، وتطوير مدرسة السلام الابتدائية بوادى الرديسية، وأيضاً مشروع ورفع كفاءة مكتب بريد أم سلمة بنسبة 100 % لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروع مجمع خدمات وادى الرديسيه بنسبة 99%، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى، وإنشاء محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى بوادى الرديسية بنسبة 95% لكل منهما.

وتابع المهندس ناجح مصطفى، أنه تم تفقد مشروع إنشاء محطة معالجة وادى الرديسيه بنسبة 75%، وتفقد مشروعات إنشاء مركز الأسرة والطفولة بوادى الرديسية، ومشروع تطوير المبنى الإداري والملعب الخماسي بمركز شباب الحرية بنسبة 65% لكل منهما، فضلاً عن تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 50%.