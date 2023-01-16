الأسهم القيادية تدفع مؤشرات البورصة لصعود جماعى بمستهل تعاملات الإثنين

صعدت مؤشرات البورصة بنحو واضح، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين – ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين بقيادة المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية على أغلبية أسهم السوق المتداولة خاصة المصرية منها والقيادية، والتي اتجهت لتحقيق مستويات سعرية جديدة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.36%، ليصل إلى مستوى 15616 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 2792 نقطة.

وصعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 19150 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.61%، ليصل إلى مستوى 6443 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.55%، ليصل إلى مستوى 2855 نقطة، ما ساهم في امتداد الصعود للمؤشر الأوسع نطاقًا مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي قفز بنسبة بلغت 0.48%، ليصل إلى مستوى 4295 نقطة.