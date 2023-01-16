«المخدرات» تقود سائقًا للسجن المشدد 3 سنوات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري عبد المنعم، اليوم الإثنين، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية رقم 18814 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل اول يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات بدائرة القسم.

وكشفت التحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أنه حال مرور قوة أمنية بدائرة القسم شاهدت المتهم " ا.ع خ"، سائق ، عند بإلقاء من يده علبه سجائر محاولا الفرار فالتقطها احد ضباط القسم وتبين أنها تحوي بداخلها 8 قطع لمخدر الحشيش قبل أن يتمكن من ضبطه. وبتفتيشة عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بما أسفر عنه الضبط والتفتيش باحرازه المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت بعد الاطلاع أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ومن القسم الثاني من الجدول الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الصحة وحيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن القطع التي ضبطت بحوزة المتهم مخدر الحشيش وزنت صافيا بالعمل 6,9 جراما ، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.