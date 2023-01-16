المشدد 10 سنوات لمتهمين بقتل شخص وإصابة 2 في قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا عاطلين بالسجن المشدد 10 أعوام بتهمة قتل شخص والشروع في قتل شخصين آخرين في القضية رقم 2404 لسنة 2009 جنايات قنا.

صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج.

بداية الواقعة عندما تمكن الأهالي من ضبط متهمين في واقعة مقتل شخص وإصابة آخرين بغرض السرقة في مركز قفط جنوب محافظة قنا، وتبين أن المتهمين في الواقعة أطلق أحدهما عدة طلقات نارية على محمود.ف، مزارع، فأصيب بتلك الطلقات وتوفي على إثرها، كما شرعا في قتل يوسف.ف، وشقيقه حسين، وسرقة سيارة نقل مملوكة لأشرف.م.

كان ذلك في الطريق العام وبطريق الإكراه بأن استوقفا قائدها واعترضا طريقه وأطلق متهم منهما عدة أعيرة في الهواء لتهديده وتمكنا من الاستيلاء على السيارة، كما شرعا في سرقة رأس ماشية "عجل" وتمكن الأهالي من ضبطهما بعد مطاردتهما.