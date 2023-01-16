رئيس جامعة عين شمس يكرم أسرة «سحر» أول حالة زراعة رئة من متبرع حي

كرم، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أسرة أول حالة زراعة رئة من متبرع حي، حيث استقبلهم بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، بحضور كل من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بالجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، الدكتور وليد أنور عبد المحسن مدير مستشفى عين شمس التخصصى، الدكتور هشام أنور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى وأعضاء الفريق الطبى ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأسرة البطلة سحر.

خلال اللقاء عبر الدكتور محمود المتينى عن التقدير والاحترام لعائلة "سحر" والمتبرعين، مؤكداً أن اللقاء اليوم حزين لأن الحالة توفيت برغم ما يحمله اللقاء من إيجابيات متمنياً الرحمة والمغفرة "لسحر" وأثنى على شجاعتها واصرارها والتى الهمت العديد من الناس من حولها مقدماً التحية والتقدير لأسرتها متضمنة الاب والام والاخوين اللذان اصرا على انقاذ اختيهما.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن هذه العائلة قد أعادت قيم ومبادئ وروابط أسرية وشكرهم على ذلك بإسم جامعة عين شمس وبإسم فريق زرع الرئة وفريق مستشفى عين شمس التخصصى.

واضاف أن "سحر" قد فتحت باب الأمل للعديد من المرضى وعبر عن حرصه على الإطمئنان بشكل دورى على صحة المتبرعين الإثنين أشقاء الحالة وحالتهم وان هذه الحالة كان لها عظيم الاثر على قائمة الإنتظار الكبيرة فعملية زراعة الرئة قد أضافت لمنظومة زراعة الأعضاء التى تعد قاطرة لمنظومة الطب فى مصر، وان برنامج زراعة الرئة بدأ بشكل كبير وهذا هو دور مصر السباقة دائماً.

وحث المتينى على أن يتم تطوير برنامج زراعة الرئة من قبل فريق الاستاذ الدكتور على الانور وفريقه ، من جانبه أوضح الدكتور على الانور ان سيتم كفالة اسرة " سحر " طبياً عن طريق تقديم الدعم الطبى والرعاية الصحية لهم من خلال مستشفى عين شمس التخصصى.

وفى ختام اللقاء تم تكريم اسرة الحالة ومنحهم شهادات تقدير.

جدير بالذكر أنه قد تم إجراء عملية زراعة الرئة من متبرع حي للحالة "سحر" والتى تعد أول عملية في الشرق الأوسط لزراعة رئة من متبرعين أحياء بمشاركة 50 طبيباً ومن العمل لمدة 14 ساعة متواصلة باستخدام 3 غرف عمليات بمستشفي عين شمس التخصصي بالجامعة ،وتوفيت الحالة عقب النجاح النسبي لمدة ٣ اسابيع للمريضة ، وفصلها عن اجهزة الارواء الرئوي القلبي واجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة علي الحركة والمشي ولكن حدث تدهور مفاجيء و هو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة ٣٠%.

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس