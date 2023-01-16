الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعديل موعد انعقاد مؤتمر دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر بالأقصر

علاء الزهيري رئيس
علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين

في ضوء حرص الاتحاد المصري للتأمين على تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية بأفضل صورة ممكنة، وحرص جميع الأطراف المعنية لحضور هذا المؤتمر والذي يعتبر أول مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في المنطقة، فقد تقرر تنظيمه خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2023 بفندق جولي فيل الأقصر تحت عنوان: -

دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر

وسوف يشهد المؤتمر هذا العام العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام وسيتم من خلالها قيام صفوة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي وكذلك الجهات ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر، ويأتي هذا المؤتمر في إطار التركيز على المحاور الآتية:

الإطار التنظيمي للتأمين متناهي الصغر) تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهي الصغر) 

إطلاق الإمكانات "الرقمية" للتأمين متناهي الصغر.

ما الذي تحتاجه صناعة التأمين متناهي الصغر في مصر لتحقيق النمو المطلوب 

كيف نجعل التأمين متناهي الصغر مستدامًا ومربحًا؟

التأمين متناهي الصغر كأداة فعالة لإدارة المخاطر التي تواجه محدودي الدخل

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر للسنة الثانية على التوالي في ضوء النجاح الذي حققه في نسخته الأولى، حيثُ شهد المؤتمر حضور أكثر من 300 مشارك من شركات التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي، ويعتبر هذا المؤتمر منصة للمشاركة الفعالة، وكذلك لتبادل الخبرات مع المنظمات المتخصصة وجميع الأطراف المهتمين بهذه الصناعة لدعم التأمين للمشروعات متناهية الصغر في السوق المصري.

وتوقعت نشرة الاتحاد المصري للتأمين تغييرات محتملة بفعل السيارات ذاتية القيادة سوف تطرأ على شركات التأمين، رغم صعوبة التأكد من التأثير الدقيق لها على القطاع، إلا أنه سيكون هناك وقتًا للتكيف والاستعداد لتلك التغييرات.

وأوضحت النشرة أن الأمن السيبراني من أهم المجالات الرئيسية التي يمكن لشركات التأمين العمل فيها مستقبلًا، لمجاراة تلك التغييرات؛ نظرًا لأن المركبات ستصبح أكثر آلية، مما يزيد الاتجاه نحو دمج الأجهزة والبرامج في هذا النوع، فضلًا على السيارات ذاتية القيادة المنتظرة.

الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري المشروعات المتوسطة والصغيرة المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة لاتحاد المصري

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