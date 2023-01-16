مقتل وإصابة 36 وفقدان 12 فى انفجار مصنع بالصين

أدى انفجار داخل مصنع كيماويات في شمال شرق الصين إلى مقتل شخصين وإصابة 34 بجروح وفقدان 12 آخرين، وفق ما ذكرت قناة سي سي تي في الحكومية، اليوم الإثنين.

وأفادت القناة بأن الانفجار وقع بعد ظهر الأحد داخل مصنع في محافظة بانشان بمقاطعة لياونينغ، مشيرة إلى أن "الحريق تحت السيطرة حاليًا".

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها التليفزيون سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من رجال الإطفاء خارج المبنى.

وبحسب "سي سي تي في"، تمت تعبئة أكثر من 330 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق، وفق وكالة "فرانس برس".