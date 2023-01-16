الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التصريح بدفن جثة عاطل عثر عليها أسفل كوبري غرب الإسكندرية

جثة
جثة

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شخص توفي نتيجة تعاطي كمية زائدة من المواد المخدرة أسفل كوبري الـ21 دائرة القسم، والتحفظ عليى كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة. 


تلقيى اللواء خالد البروي، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامريةااول، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بالعثور على جثة شخص متوفي بالطريق العام.


انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة عاطل، 32 سنة، ملقاة أسفل كوبري الـ21 مرتدي كامل ملابسه، وتبين من التحريات أن المتوفي معتاد على تعاطي المواد المخدرة وأن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من مخدر الهيروين مما أدى إلى وفاته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وسؤال شهود العيان حول الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

أخطرت النيابة التحر التحري التحفظ على كاميرات المراقبة التحفظ على الإسكندرية التصريح بدفن جثة

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