إيبارشية نجع حمادي تعلن ترتيبات حفل تأبين وأربعين الأنبا كيرلس

أعلنت إيبارشية نجع حمادي ترتيبات قداس تذكار الأربعين لمثلث الرحمات الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي الراحل ، وذلك تحت رعاية أصحاب النيافة أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على الإيبارشية.

وقالت إيبارشية نجع حمادي في بيان لها، يقام القداس الإلهى بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى يوم 28 يناير الجاري، وذلك الساعة 7 صباحًا و يقدم الحمل الساعة 8 صباحًا.

وتابعت الإيبارشية، يحصل الشمامسة المشاركين فى خدمة القداس الإلهى (سواء فى خدمة الهيكل أو خورس الشمامسة خارج الهيكل) على دعوة الحضور من الأباء الكهنة بكل كنيسة على أن يكون حضور الشعب للقداس بدون دعوات بالكنيسة المقام بها الصلاة ،وعند اكتمال العدد المحدد يمكن الحضور بالصوان المجهز لذلك.

وبخصوص ترتيبات حفل تأبين الأنبا كيرلس قالت الايبارشية، يقام حفل التأبين بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى يوم السبت 28/1/2023 الساعة 11:30 صباحًا، والحضور بالقاعة قاصرًا على الأباء المطارنة والأساقفة الأباء الكهنة والآباء الرهبان الضيوف وممثلي كنائس الإيبارشية.

ولفتت إلى أن شعب الإيبارشية يمكنهم حضور حفل التأبين فى الأماكن المجهزة لهم بدير الأنبا بضابا وهى (كنيسة السيدة العذراء - الصوان ) وذلك بدعوات خاصة، و يبدأ الحجز من يوم 6/ 1 / 2023 وحتى 20/ 1 / 2023 أو اكتمال العدد أيهما أقرب ويتم استلام الدعوات، مشيرة إلى أنه يعتذر الدير خلال هذا اليوم عن استقبال الزيارات أو الرحلات وبرجاء اتباع توجيهات لجنة النظام وأفراد الكشافة