الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير بطريق أبو سمبل بأسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 6 أشخاص إثر حادثين سير بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء الأحد، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادثين سير بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

 

وبانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تبين أن جاء الحادثين كالتالي:

 

أولهما وقع تصادم أتوبيس مع جرار زراعي طريق أسوان ابوسمبل وتحديدًا عند الكيلو 130‪ اتجاه مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن أصابة شخصين وهم:شاذلي ابراهيم سلامه، عمره 47سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقفص الصدري، و محمد نجار عطيتو، عمره 37 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيسر، و يقيمون بمركز كوم أمبو شمال المحافظة.

 

بينما الحادث الثاني تضمن وقوع انقلاب سياره ميكروباص طريق أسوان أبو سمبل عند الكيلو 160‪ اتجاه أسوان، مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص أشخاص وهم: عز الدين على حسن، عمره 24 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، و محمود عز الدين، عمره 34 سنة، و أصابته جروح وكدمات متفرقة بالجسم، و حامد عبدالستار، عمره 49 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالكتف الأيسر، و أحمد محمود موسى، عمره 25سنة، وإصابته اشتباه كسر بالكتف الأيمن.

 

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحوادث لرفع أثار الحوادث من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطرق. 

 

وتحرر المحضر اللازم بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان حوادث سير أبوسمبل حادثين تصادم انقلاب 6 مصابين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

«غسلنا عارنا».. شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

صحيفة عبرية: سفينتان حربيتان إيرانيتان «تهزان» أروقة الحكم فى إسرائيل

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

مقتل أربعة أفراد شرطة غرب مالى

لينك الاستعلام عن الأسماء الجديدة فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب