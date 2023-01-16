إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير بطريق أبو سمبل بأسوان

أصيب 6 أشخاص إثر حادثين سير بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء الأحد، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادثين سير بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وبانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تبين أن جاء الحادثين كالتالي:

أولهما وقع تصادم أتوبيس مع جرار زراعي طريق أسوان ابوسمبل وتحديدًا عند الكيلو 130‪ اتجاه مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن أصابة شخصين وهم:شاذلي ابراهيم سلامه، عمره 47سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقفص الصدري، و محمد نجار عطيتو، عمره 37 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيسر، و يقيمون بمركز كوم أمبو شمال المحافظة.

بينما الحادث الثاني تضمن وقوع انقلاب سياره ميكروباص طريق أسوان أبو سمبل عند الكيلو 160‪ اتجاه أسوان، مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص أشخاص وهم: عز الدين على حسن، عمره 24 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، و محمود عز الدين، عمره 34 سنة، و أصابته جروح وكدمات متفرقة بالجسم، و حامد عبدالستار، عمره 49 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالكتف الأيسر، و أحمد محمود موسى، عمره 25سنة، وإصابته اشتباه كسر بالكتف الأيمن.

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحوادث لرفع أثار الحوادث من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطرق.

وتحرر المحضر اللازم بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.