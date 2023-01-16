24 لاعب فى قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة الأهلى

استقر طارق العشري، المدير الفني لفريق سموحة، على القائمة التي ستسافر إلى القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر في السادسة مساء الثلاثاء المقبل ببطولة كأس مصر.

وضمت قائمة سموحة كلاً من:

محمود شباني وصديق اوجولا و محمد نادي وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وحسام حسن وأحمد جمال وأحمد شوشة وأحمد عبد العزيز وبنجامين بوايتنج وأحمد عبد الرسول وزياد طارق وحسين فيصل وممدوح عبد ربه ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونة وأبو بكر محمد وطارق علاء والصباحي عماد.

وكان فرج عامر قد وعد بصرف مكافأة تحفيزية، حال تخطي الأهلي والوصول إلى نهائي كأس مصر.