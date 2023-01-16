الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

باريس سان جيرمان يخسر أمام رين بهدف فة الدورة الفرنسى

فريق رين
فريق رين

تلقى فريق باريس سان جيرمان ثاني هزائمه في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بالخسارة أمام مضيفه ستاد رين بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليج آن" على ملعب روازهون بارك معقل فريق رين.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المالي هماري تراوري في الدقيقة 65 من متابعة لتمريرة زميله تريفورت، ليهدي فريقه رين نقاط الانتصار.

لاعبو  باريس سان جيرمان حاولوا تعديل النتيجة مع إشراك كيليان مبابي وأشرف حكيمي، لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليتلقوا الهزيمة الثانية في الدوري.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ستاد رين لـ 37 نقطة في المركز الخامس بالدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 47 في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه لينس صاحب المركز الثاني.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد خسر قبل جولتين أمام رين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستاد رين في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستاد رين في الدوري الفرنسي، فيشهد تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا بشكل أساسي في خط الهجوم، فيما يجلس كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستاد رين في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نوردي موكيلي - ماركينيوس - سيرجيو راموس - خوان برنات

خط الوسط: دانيلو بيريرا - وارن زائير إيمري - فيتور فيريرا “فيتينيا”

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار دا سيلفا - هوجو إيكتيكي

وجلس على مقاعد بدلاء باريس سان جرمان في مباراة اليوم كلا من: كيلور نافاس، أشرف حكيمي، الشادلي بيتشايبو، فابيان رويز، ريناتو سانشيز، كارلوس سولير، إسماعيل الغربي، إلياس حسني وكيليان مبابي.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي رين تراورى مبابي

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باريس سان جيرمان يخسر أمام رين بهدف فة الدورة الفرنسى

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