المدير الفنى لريال مدريد: أهدينا برشلونة هدفين وسنعود

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، بأن الفريق يمر بوقت صعب، مشددًا بأنهم سيعودون لوضعهم الطبيعي مع الوقت.

وخسر فريق ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني، بالهزيمة في المباراة النهائية أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"علينا أن نتعلم. إنه وقت صعب وهذا كل شيء، كنا نعلم قبل المباراة أننا لسنا في أفضل حالاتنا.. سنعود".

وأضاف:"اليوم ارتكبنا أخطاء في الدفاع مرة أخرى. علينا العمل على هذه المشكلة الدفاعية التي تواجهنا، هذا هو الحل، لقد أهديناهم أول هدفين".

وزاد:"أظهرت هذه المباراة نقاط ضعفنا بشكل واضح، سنعود رغم ذلك ، سنصحح أخطائنا، وسنتطور مع الوقت".

أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الشوط الأول شهد سيطرة مطلقة لـ برشلونة، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا، مبعدًا إياها لترتطم بالقائم الأيسر وترتد بعد ذلك لـ أليخاندرو بالدي، لكن ذلك الأخير سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 19، أرسل فيرلاند ميندي كرة عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها كريم بنزيما برأسه، لكنها ضلت طريق المرمى.

وفي الدقيقة 33، استطاع بابلو جافي تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة، عندما مرر أنطونيو روديجير الكرة بشكل خاطئ، لتصل لـ سيرجيو بوسكيتس ومنه إلى روبرت ليفاندوفسكي، والذي مرر الكرة لزميله داخل منطقة الجزاء، ليضعها في مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 45، استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي تسجيل الهدف الثاني لـ برشلونة من متابعة لتمريرة زميله جافي، لينهي الشوط الأول بتأخر ريال مدريد بثنائية.

ومع بداية الشوط الثاني، أشرك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، رودريجو بدلًا من إدواردو كامافينجا.

وفي الدقيقة 51، تلقى عثمان ديمبلي تمريرة رائعة من أليخاندرو بالدي، لينفرد بمرمى تيبو كورتوا، لكن ذلك الأخير تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 69، تمكن بيدري جونزاليس تسجيل الهدف الثالث لـ برشلونة من متابعة لتمريرة جافي العرضية من الجهة اليسرى.

لاعبو ريال مدريد حاولوا على استحياء الوصول لمرمى تير شتيجن، حتى نجحوا في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 93 عن طريق كريم بنزيما بتسديدة رائعة من متابعة لتمريرة داني سيبايوس، لكنه لم يكن كافيًا لينتهي اللقاء بانتصار كبير لـ برشلونة، أمن لهم أول ألقاب الموسم بالتتويج بالسوبر.