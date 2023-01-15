الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بطولة العالم لكرة اليد| تأهل الدنمارك والنرويج.. والعنابي يقترب

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد.

وحسمت عدة منتخبات بطاقة التأهل عن المجموعات المختلفة مبكرا قبل انطلاق الجولة الأخيرة.

وتستضيف بولاندا والسويد النسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد رجال في تنظيم مشترك للمرة الثانية بعد نسخة 2017 التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك.

في مجموعة مصر حققت كرواتيا أول نقطتين بعد اكتساح الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 40/22.
وتقدمت كرواتيا للمركز الثاني خلف مصر وبفارق الأهداف أمام أمريكا التي تمتلك في رصيدها نقطتين أيضا بينما ظل المغرب في المركز الأخير بدون أي نقاط.

وفي مواجهة عربية خالصة تمكن منتخب قطر من الفوز على الجزائر بنتيجة 29/24 في المجموعة الخامسة.
وحصد العنابي أول نقطتين في مشواره بالبطولة ليتقدم للمركز الثالث خلف صربيا التي تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.
أما الجزائر فقد اقتربت بشكل كبير من توديع البطولة والانتقال لمنافسات كأس الرئيس حيث تنتظرها مواجهة صعبة للغاية أمام ألمانيا متصدرة المجموعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات التمهيدي.

ولحقت النرويج بركب المتأهلين بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 32/21 في المجموعة السادسة.
انتهى الشوط الأول 16/12 قبل أن يستمر التفوق خلال الشوط الثاني ويتسع الفارق لصالح العملاق الأوربي.
ورفعت النرويج رصيدها إلى أربع نقاط لتتساوى مع هولاندا قبل مواجهتهما في مباراة الجولة الأخيرة لحسم مقعد الصدارة بينهما.
أما الأرجنتين فظلت بدون نقات لتصبح مواجهتها المرتقبة في الجولة الأخيرة أمام مقدونيا الشمالية حاسمة من أجل حسم مقعد التأهل الثالث عن هذه المجموعة إذ أن مقدونيا أيضا تظل بلا نقاط حتى الآن.

وحجز الدنمارك بطل العالم مقعده في دور المجموعات الرئيسي بعد التغلب على البحرين بنتيجة عريضة 36/21.
ووصل رصيد الدنمارك إلى أربع نقاط حافظ بها على الصدارة فيم توقف رصيد البحرين عند نقطة واحدة جمعتها من التعادل في الجولة الأولى أمام تونس.
وتلعب البحرين أمام بلجيكا في مباراة هامة بالجولة الثالثة من أجل حسم مقعد في الدور الرئيسي.
أما تونس فقد اقتربت من توديع المسابقة رسميا وخوض منافسات كأس الرصيد بعد خسارتها أمام بلجيكا حيث تنتظرها مواجهة شبه مستحيلة أمام الدنمارك في المواجهة الأخيرة بالدور التمهيدي.
ومن المقرر أن ينضم المتأهلون الثلاثة عن هذه المجموعة إلى المتأهلين عن مجموعة مصر لتكوين مجموعة واحدة في الدور الرئيسي.

كانت مصر قد حجزت أولى بطاقات التأهل عن مجموعتها واقتربت كذلك من تحقيق الصدارة بعد فوزها على المغرب 30/19.

وتلعب مصر مباراتها الأخيرة بهذا الدور أمام الولايات المتحدة الأمريكية مساء الثلاثاء المقبل.

بطولة العالم لكرة اليد 2023 منتخب الدانمارك منتخب قطر منتخب النرويج مونديال اليد 2023

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