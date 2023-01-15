الإثنين 16 يناير 2023
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يوسف الحسينى: عبد الناصر كان محظوظًا بعدم وجود «فيسبوك» و«تيك توك»

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

أحيا الإعلامي يوسف الحسيني، ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي يوافق اليوم 15 يناير، مؤكدًا أن كل ما شغل عبد الناصر مصر ومستقبل الأمة العربية وإفريقيا.

الحسيني: جمال عبد الناصر كان هدفه أن تعيش الشعوب حياة أفضل

وأضاف الحسيني خلال تقديم برنامج «التاسعة» المُذاع على القناة المصرية الأولى، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان كل هدفه أن تعيش الشعوب العربية والإفريقية حياة أفضل.

وتابع: «لكن جمال عبد الناصر كان محظوظًا جدًا؛ لأن عدو عبد الناصر كان واضحًا جدًا وهو الإمبريالية والغرب الذين كانوا لا يريدون نجاح التجربة المصرية».

واستكمل: «كانوا لا يريدون لمصر أن تقف على قدميها، وعملوا كل حاجة ممكنة لإجهاض تجربة عبد الناصر في مصر»، مؤكدًا أن عبد الناصر كان محظوظًا بسبب وعي الناس وإيمانهم بالتجربة.

وتابع: «جمال عبد الناصر كان محظوظًا أيضًا لعدم وجود فيسبوك أو تيك توك، ولا عيال هايفة تتحدث بأي شيء لا يفقهونه».

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