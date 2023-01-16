الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل من اللحمة.. فوائد مذهلة للعدس فى فصل الشتاء

فوائد العدس
فوائد العدس

تشهد البلاد هذه الأيام موجة شديدة من الشتاء القارص، حيث يتوقع خبراء الأرصاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونزول الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية.

على الفور يبحث الكثيرين عن الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تدفئة الجسم، فالعدس يعتبر من الأطباق الشهيرة خلال فصل الشتاء، ففي السطور التالية يوضح الخبراء بموقع « healthybuilderz» لماذا العدس من الوجبات المثالية لجسم الإنسان.

العدس واحد من أقدم الأطعمة في العالم وتثبت نفسها على أنها عنصر أساسي موثوق به كونها رخيصة الثمن، ومشبعة، كما أنها مليئة بالبروتين الأمر الذي يجعلها صديقة للنباتيين. 

تحتوي هذه البذور أو البقوليات النباتية عند طهيها على قوام مثير للاهتمام يمتزج جيدًا مع العديد من أنواع الخضروات واللحوم والدواجن.

فوائد مذهلة للعدس بفصل الشتاء:

أوضح خبراء التغذية أن العدس يحتوي على نسبة منخفضة من الغلوتين، فإنه لا يرفع مستويات السكر في الدم مما يجعله غذاءً شافيًا رائعًا ونصائح لفقدان الوزن. 

كما أنها غنية بالمعادن التي تحافظ على توازن أجسامنا وعاجلة، فهي مليئة بالعديد من المعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن يستفيد منها جسمك.

العدس غني بالبروتين، مما يساعد على بناء العضلات والعظام والجلد والحفاظ عليها، حيث يمكن أن يساعدك البروتين أيضًا في إدارة شهيتك ودعم فقدان الوزن لأنه يجعلك تشعر بالشبع أكثر من العناصر الغذائية الأخرى.

txt

«العدس» بـ35 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم السبت

 

تشير الدراسات إلى أن تناول العدس بانتظام يعزز الصحة الجيدة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وأمراض القلب والسرطان، بما في ذلك سرطان الثدي.

كما أن المعدل البطيء الذي يؤثر به العدس على مستويات السكر في الدم، فقد يساعدك أيضًا على تجنب مرض السكري أو التحكم فيه.

أشار خبراء التغذية، البوتاسيوم  الموجود في العدس، يساعد في مواجهة الآثار السيئة للملح، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، فنصف كوب من العدس الأصفر المطبوخ يحتوي على أكثر من 270 ملليجرام من البوتاسيوم.

txt

العدس بـ50 جنيهًا.. أسعار البقوليات فى الأسواق اليوم

كما أن مستوى البروتين المرتفع لديهم يجعل العدس بديلًا رائعًا للحوم الحمراء، والذي له فائدة في مساعدتك في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة. 

كما أن العدس يساعد في تحسين صحة القلب، حيث يحتوي على الكثير من حمض الفوليك والحديد وفيتامين B1، والتي تدعم صحة قلبك وتحمي من خطر الإصابة بالأمراض.

العدس الأطعمة والمشروبات فوائد مذهلة للعدس بفصل الشتاء البقوليات فوائد العدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

«غسلنا عارنا».. شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

بيان عاجل من «الأرصاد» وتحذير من أمطار رعدية خلال ساعات

كاليفورنيا تتعرض لموجة ثلوج اليوم

الأمن المغربى يوقف 18 مشجعا بسبب الشغب الرياضى

قوات كييف تعترف بخسارتها سوليدار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب