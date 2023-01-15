الأحد 15 يناير 2023
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عبدالمنعم السعيد: الوضع فى المنطقة يندد بخطر قادم على الشرق الأوسط

عبد المنعم السعيد
عبد المنعم السعيد

قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك قلقا بشأن الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة بسبب الأحداث الأخيرة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واستمرار إيران في عمليات تخصيب اليورانيوم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الوضع في المنطقة يندد بخطر قادم على الشرق الأوسط والمنطقة لا سيما الأوضاع في إيران، وهذا الخطر يحتاج لمشاورات وعقد قمة عاجلة، من أجل الخروج الحقيقي والآمن من هذه الأزمة.

وتابع عبدالمنعم السعيد: "نحتاج لتكتل أمني إقليمي لمواجهة الاضطرابات التي ستواجه المنطقة خلال الفترة المقبلة"، منوهًا أن هناك 6 دول عربية عقدت سلاما مع إسرائيل وتحتاج أن تعقد قمة لحفظ السلام في المنطقة، وتحذير إسرائيل من ممارساتها الأخيرة تجاه الفلسطينيين.

عبد المنعم سعيد مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية محمد الباز نهار

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