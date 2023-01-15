الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 90 طن مخلفات فى حملات نظافة مكثفة بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بأحياء المدينة والقري التابعة لها وقامت برفع 90 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

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وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحليه بقرية بنى محمد سلطان تمكنت من رفع ما يقرب من ٢٥ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بالوردية المسائيه وبطريق مصر أسوان الزراعى ومن أمام قرية ماقوسة ورفع الأتربة من على جانبى البلدورات للقضاء على فيرس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

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أضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بحى غرب المدينة واصل أعماله المكثفة، حيث تم رفع ما يقرب من ٢٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأروقة الحى ونقلها للمقلب العمومى بالظهير للقضاء على فيروس كورونا المستجد وتمكن أيضًا من قص وتهذيب الأشجار المنزرعة حفاظا على المظهر الجمالى للمدينة.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان تمكن من رفع ما يقرب من ٤٥ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية والقرى التوابع ونقلها للمقلب العمومى بالظهير وتم اليوم بالتعاون مع البندوزر بالطريق مسح الطريق ابتداء من قرية كدوان مار بقرية بنى أحمد الشرقية وقرية أبوتلاوى وبنى مهدى ومدخل الماهرة البحرية لتيسير حركة سير المواطن والسيارات.

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أشار رئيس المركز والمدينة إلى أنه تم اليوم بالتعاون مع إدارة محو الأمية وتعليم الكبار توزيع شهادات محو الأمية بمقر الوحدة واستكتاب للمواطنين وامتحانهم وبالتعاون مع إدارة التمويل بفتح منفذ بيع داخل سور الوحده المحلية بقرية بنى محمد سلطان ضمن مبادرة أهلا رمضان لبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تناسبهم.

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المنيا رفع 90 طن مخلفات حملات نظافة مكثفة أحياء وقري المنيا الدكتور محمد حلمي

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