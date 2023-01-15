النائب مصطفى بكرى يتبرع براتب شهر لصالح صندوق تحيا مصر

أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تبرعه براتب شهر، من راتبه في مجلس النواب، لصالح صندوق "تحيا مصر"، مشيرًا إلى أننا نعيش في أزمة، وعلى الجميع أن يتكاتف حتى نتجاوز الأزمة الحالية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الشعب المصري عظيم ودافع وصمد كثيرا، وحاليًا الناس تعاني نتيجة للغلاء، ولكننا على يقين بأن البلد تتجاوز الأزمة وتعبرها.

وأكد مصطفى بكري، أن هناك محاولة لإحباط الناس نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وهذا الوقت الجميع يجب أن يتكاتف حتى نعبر الأزمة، متابعًا: "أي مواطن أو إعلامي يتحدث عن أوضاع صعبة نعيشها الفترة الحالية خطابه مسموع، والكل يتحدث خوفًا وقلقًا على البلد، ولكن عندي أمل كبير إننا نعدي الأزمة بالصبر والتكاتف".

ولفت بكري، إلى أن جميع القائمين على صندوق تحيا مصر يعملون بكل طاقتهم لمساعدة الناس في كل مكان.