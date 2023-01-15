الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير طاقة: مصر أصبحت أهم مصادر إمداد أوروبا بالغاز الطبيعى

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

كشف المهندس مدحت يوسف، خبير الطاقة العالمي، عن تفاصيل إعلان الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن اكتشاف حقلي "نرجس 1" وشرق دمنهور للغاز الطبيعي خلال فترة متتالية له مردود كبير.

وأضاف أن ذلك امتداد جيد لمسيرة نجاح يبوء بها قطاع البترول منذ عام 2016، موضحًا أننا وصلنا لمعدلات إنتاجية عالية وقدرنا نسدد كل الاحتياجات المحلية، وأصبحنا نصدر الغاز المسال بكميات كبيرة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت مصدرا هاما من مصادر إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، قائلًا: "أوروبا تهتم بمصر كمصدر من مصادر الغاز الطبيعي؛ لأن مصر وفق تقييمات الشركات العالمية أن مصر ومنطقة شرق المتوسط فيهما مكامن ضخمة جدًا من الغاز الطبيعي لم تكتشف بعد". 

وتابع: "توجد خزانات كبيرة في منطقة البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية وعشان نكتشف لازم يكون هناك استثمار ضخم جدًا، وعشان نستمر في الإنتاج لازم يكون في استدامة في اكتشافات حقول الغاز الطبيعي والغاز الآن مصدر للحياة للمصريين وهو مصدر مهم لتشغيل المصانع والطاقة الكهربائية وغاز المنازل".

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