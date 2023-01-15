«الباز» يطالب نواب البرلمان بالتبرع براتب شهر لصندوق «تحيا مصر»

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، نواب مجلسي النواب والشيوخ التقدم بمبادرة والتبرع براتب شهر لصالح صندوق تحيا مصر، وأن يحذوا حذو النائب مصطفى بكري.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "أهمس في أذن النواب بتبرع كل واحد منهم براتب شهر للصندوق، ومش بقول كده إحراجًا لأحد، ولكننا نسلط الضوء على ضرورة المساهمة في الصندوق، لأن صندوق تحيا مصر من المصريين وإلى المصريين".

كما طالب محمد الباز، الفنانين الكبار ولاعبي الكرة ورجال الأعمال بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر، متابعا: "كل واحد في هذه اللحظة يفكر لصالح الناس، أنت مش بتتبرع لمصر، لكن أنت بترد جميل للبلد اللي أعطت الفرصة لأن تكبر وتستثمر ويبقى معاك فلوس".

وأردف: "من يستطيع التبرع فليبادر، لأننا في أزمة وعلى الجميع أن يتكاتف ويرد الجميل للبلد".