تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد فى كأس السوبر الإسبانى

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وتُنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني على قناة SSC السعودية.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أرواخو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بابلو جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - بيدري جونزاليس - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني، فشهد عودة داني كارفاخال وفيرلاند ميندي لقيادة الجبهتين اليمنى واليسرى.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مباراة اليوم كل من: أندريه لونين، لويس لوبيز، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، ألفارو أودريازولا، داني سيبايوس، رودريجو جويس، ماريانو دياز، ماريو مارتين.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم الإسباني لوكاس فاسكيز والنمساوي ديفيد ألابا والفرنسي أوريلين تشواميني للإصابة.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بانتصاره على فالنسيا وصيف كأس ملك إسبانيا بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

ويستهدف ريال مدريد التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ومعادلة غريمه برشلونة الأكثر تتويجًا بالمسابقة في التاريخ.