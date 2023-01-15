وزير الرياضة يهنئ عزمى محليبة بفضية كأس العالم للرماية بالمغرب

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً ،مساء اليوم الأحد، بالرامي المصري اللاعب عزمي محيلبة؛ لتقديم التهنئة له عقب إحرازه الميدالية الفضية في منافسات فردي السكيت بكأس العالم للرماية المقامة بالعاصمة المغربية الرباط.

كما تواصل وزير الرياضة مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، والمتواجد مع البعثة المصرية بالمغرب لتهنئته بالإنجاز الجديد الذي حققه بطل مصر فى الرماية اللاعب عزمي محيلبة بفارق إصابة وحيدة عن اليوناني نيكولاوس مافرومتيس المتوج بالميدالية الذهبية.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى الإنجازات المتتالية التي تحققها الرياضة المصرية فى مختلف المنافسات التي يخوضها أبطال مصر الرياضيين فى شتى المنافسات بفضل تكاتف الجهود بين الوزارة والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية فى إعداد اللاعبين، وتلبية احتياجاتهم، وفي ضوء الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية.

أوضح وزير الرياضة أن البطل عزمي محيلبة دوما ما يُسجل لمصر إنجازات تاريخية فى رياضة الرماية، وننتظر منه تحقيق ميدالية أوليمبية فى دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤، لا سميا وأنه حجز أول مقاعد المتأهلين للأولمبياد بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا.