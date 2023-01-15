مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يستأنف تصوير مسلسله الجديد «العمدة»

استأنف النجم محمد رمضان تصوير مشاهد وأحداث مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم “العمدة” وذلك بعد فترة من التوقف بسبب انشغاله الفترة الماضية بإحياء العديد من الحفلات الغنائية.

وظهر محمد رمضان داخل كواليس تصوير مسلسل “العمدة” وهو يرتدي الزي الصعيدي ، ويجسد "رمضان" خلال العمل دور "جعفر العمدة"، وظهر برفقة مخرج العمل محمد سامي والذي انتهى من تصوير أكثر من 50% من إجمالي مشاهد وأحداث المسلسل.

ويعد مسلسل العمدة التعاون الرابع بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي ويعود الثنائي للتعاون من جديد بعد غيابهما خلال العامين الماضيين من خلال مسلسل "العمدة" الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023.

وصور النجم محمد رمضان المشاهد الداخلية في مسلسله "العمدة" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بقيادة المخرج محمد سامي، حيث يصور فريق العمل عدة مشاهد داخل منزل والدة محمد رمضان "وصيفة" والذي تقدمه الفنانة القديرة هالة صدقي، ويعد ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي هو الديكور الأساسي للمسلسل الذي ينتظره الجمهور.

يشار إلى أن قصة مسلسل العمدة تدور في حي السيدة زينب، وذلك في إطار اجتماعي ويضم المسلسل العديد من الفنانين، بجانب الفنان محمد رمضان والذي اتفق مع المطرب أحمد سعد على تقديم تتر المسلسل الذي يصور حاليًا.

وخلال الأيام الماضية حدث لقاء بين أحمد سعد ومحمد رمضان للاتفاق على الأغنية الجديدة وطبيعتها ومن المقرر أن يبرم الاتفاق بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، على أن يسجل أحمد سعد الأغنية في أقرب وقت.

أبطال وصناع مسلسل العمدة

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.