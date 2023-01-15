تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية الشروق»

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل نظر محاكمة 11 متهمًا، لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية الشروق" لجلسة 22 فبراير للأحراز.

وأُسندت النيابة للمتهمين العديد من التهم، منها: أولًا المتهمون من الأول حتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

كما أًسندت للمتهمين من السابع حتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجّه للمتهمين من الأول حتى السابع ومن التاسع حتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

فيما أُسندت للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لاسلكية، وتلقى المتهمون من التاسع حتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.