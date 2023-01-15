محافظ قنا يتفقد الاستعدادات النهائية بمكتبة مصر العامة

بتكلفة 60 مليون جنيه..

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة التشطيبات النهائية بمشروع مكتبة مصر العامة بقنا، تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، ورافقه الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وخالد بهيج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء، وشبكات إطفاء الحريق، والتكيف المركزي، والأسقف المعلقة، والأسانسير، والأرضيات الخشبية، والحجر الهاشمي بالحوائط الخارجية والواجهات الزجاجية، وجارِ الانتهاء من أعمال "اللاندسكيب" الخارجي، بتكلفة مالية تصل إلى ٦٠ مليون جنيه.

وأضاف الداودي، أن المكتبة سوف تسهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي بين المواطنين ومن بينهم الأطفال، كما أنها سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب.

ولفت إلى أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم، مما يساعد على نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الإنسان ونشأة جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030 والتي تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.

وتقع المكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالي مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق، حيث ستضم (مكتبة رقمية - نادي لتكنولوجيا المعلومات - برامج تدريبية للكوادر الفنية - قاعات حاسب آلي).