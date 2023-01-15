الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة: أسوان تشهد نقلة نوعية تتناسب مع مكانتها التاريخية والسياحية

نيفين حمدي
نيفين حمدي

هنأت نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان اللواء أشرف عطية والشعب الأسواني بمناسبة الاحتفال بعيد أسوان القومى الـ52 التى تتمثل فى الذكرى السنوية لإفتتاح السد العالى عام 1971.

وقالت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ، في بيان اليوم، إن العيد القومي لأسوان هو يوم من أخلد الأيام في تاريخ مصر عامة وشعب أسوان خاصة، في ذكرى انتهاء العمل في بناء السد العالي في 15 يناير عام 1971 والذي يعد من أهم المشروعات في العصر الحديث لمصرنا الحبيبة، متمنيه للمحافظة وأبنائها الكرام الخير و التقدم والازدهار والرقي بمصرنا الغالية.

وأكدت نائبة حماة الوطن علي الطفرة التنموية الغير مسبوقة التي تشهدها محافظة أسوان، بقيادة اللواء أشرف عطية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكده أن المحافظة تعيش عصرها الذهبي فى جميع القاطاعات الخدمية والتنموية والتى تتناسب مع المكانة التاريخية والسياحية والإقتصادية والثقافية لمحافظة أسوان على المستويين الدولى والمحلى.

واحتفلت محافظة أسوان بالعيد القومى للمحافظة، والذى يتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 1971، وهو المشروع الأعظم فى القرن العشرين.

بدأ الاحتفال بإيقاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالي رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء وحيد سليم نائب مدير أمن أسوان بجانب المهندس أشرف المحمدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، علاوة على القيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة.

عقب ذلك قام محافظ أسوان بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل بحضور العميد أ.ح حامد عبد الغنى قائد قطاع أسوان العسكرى ، وأيضاً نائب مدير الأمن ، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الجامعية والدينية والأمنية العسكرية ، وسط عروض لفرقة الموسيقات العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية.

أشرف عطية محافظ أسوان النائبة نيفين حمدي العيد القومي لأسوان الشؤون الأفريقية النصب التذكارى للشهداء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

مدبولى: تبكير افتتاح معارض «أهلًا رمضان» تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى

استكمال محاكمة المتهمين فى «خلية العجوزة الإرهابية» غدًا

الناتو: بوتين اقترف خطأ بشنّه هجومًا عسكرياً على أوكرانيا

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

صادرات «صنع فى مصر» تكسر حاجز الـ17 مليار دولار.. وقفزة فى المنتجات البترولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس