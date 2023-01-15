تعرف على العد التنازلي لرمضان 2023 و فضائل الشهر الكريم

العد التنازلي لرمضان 2023 بدأ مع اقتراب شهر رجب الذي يفصله عن رمضان شهر شعبان فقط، ومع بدء العد التنازلي لرمضان 2023 زاد البحث عن موعد بداية الشهر وفضائله، وتعرض الدستور في التقرير التالي العد التنازلي لرمضان 2023 و فضائل الشهر الكريم .

بداية شهر رمضان 2023

بدأ العد التنازلي لرمضان 2023 حيث أعلنت البحوث الفلكية أن يكون موعد بداية شهر رمضان في 23 مارس 2022، ولا يصوم المسلمون بالبحوث الفلكية ولكن حسب الرؤية الشرعية لرمضان.

وبداية شهر رمضان تكون مع مولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، ويتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان ووقتها يتم إعلان إذا كان اليوم التالي بداية شهر رمضان أم المتمم لشهر شعبان .

فضائل شهر رمضان 2023

فضائل شهر رمضان كثيرة ذكرها القرآن الكريم والسنة النبوية، وحسب ما جاء في السنة عن فضائل شهر رمضان قول أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لما حضر رمضان: “قد جاءكم شهر مبارك، افترض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم” رواه أحمد والنسائي والبيهقي.

عن عرفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد -وهو يحدث عن رمضان- قال: فدخل علينا رجل من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-، فلما رآه عتبة هابه فسكت، قال: فحدث عن رمضان. قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في رمضان: “تغلق أبواب النار، وتفتح أبواب الجنة، وتصفد فيه الشياطين. قال: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان” رواه أحمد والنسائي وسنده جيد.

وقال أبي هريرة عن فضائل شهر رمضان قول الرسول “الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر” رواه مسلم.

اقرأ أيضا: